Onrust bij werknemers Lypack vanwege nieuwe werkroosters

Bij babyvoedingfabriek Lypack in Leeuwarden ontstond deze week onrust op de werkvloer door de verspreiding van nieuwe werkroosters. De fabriek gaat in mei terug van vijf naar drie ploegen, waardoor het leek dat er voor zo'n tachtig medewerkers - en daar zitten veel uitzendkrachten bij - binnenkort geen werk meer is in Leeuwarden.

Onrust onnodig

Volgens directeur Froukje Dykstra van Lypack vallen de gevolgen voor de werknemers enorm mee, want zuivelbedrijf Ausnutria, waar Lypack onderdeel van is, heeft met ingang van mei in Heerenveen drie nieuwe ploegen nodig, waardoor de werkgelegenheid met zo'n 52 fte's toeneemt.

In principe kunnen alle medewerkers die in mei in Leeuwarden over zijn, in Heerenveen aan het werk. Het bedrijf was er echter nog niet aan toegekomen om de mensen die in Heerenveen aan de slag kunnen daarover op tijd te informeren, waardoor er deze week onnodige onrust ontstond op de werkvloer.

Niet goed aangepakt

Ausnutria heeft de communicatie over alle veranderingen niet goed aangepakt, geeft Froukje Dykstra toe. Het bedrijf streeft ernaar om alle werknemers waar het om gaat binnen een aantal dagen persoonlijk te informeren. Het uitgangspunt is dat iedereen die al wat langer bij Lypack werkt, bij Ausnutria kan blijven, al is dat mogelijk wel dertig kilometer verderop in Heerenveen.

Het bedrijf zegt er verder ook naar te streven om een deel van de uitzendkrachten in vaste dienst te nemen.