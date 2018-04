'Gijzeling in bar in Appelscha was schreeuw om aandacht'

Een schreeuw om aandacht. Dat was de gijzeling van de kroegbaas van Harry's Bar in Appelscha, zo bleek vrijdag in de rechtbank van Leeuwarden.

In de nacht van 22 op 23 december zwaaide de 59-jarige man met een vuurwapen, een gaspistool, en sommeerde de aanwezige klanten het café te verlaten. Alleen de kroegbaas moest blijven. Hij kwam een paar uur later naar buiten, hij kwam met de schrik vrij.

Op de pro-formazitting kwam vrijdag naar voren dat de man niet tevreden was over het contact dat hij had met zijn behandelaars van de GGZ.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 20 april. De rechtbank wacht op een psychologisch rapport.