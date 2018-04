Oranjewoud Festival in wereld top 10 klassieke festival

Het Oranjewoud Festival staat in de top 10 van wereldwijde klassieke festivals. De lijst is opgesteld door Bachtrack, een gerenommeerde Engelse site over klassieke muziek. In de top 10 staan verder festivals in Japan en Canada. Het Oranjewoud Festival wordt omschreven als 'one of the most exciting festivals in Holland'. Ook wordt er gewezen op de snelle groei van het aantal bezoekers: in 2011 kwamen er nog 300 bezoekers, vorig jaar waren dat er 10.000.