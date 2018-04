Hij overleefde op het ijs tussen IJsland en Groenland, kwam thuis en schreef een dagboek: Hidde Dirks Kat, commandeur en walvisvaarder van Ameland. Het is 200 jaar geleden dat hij zijn avonturen opschreef. Reden voor de Amelanders om nu aan te sluiten bij Culturele Hoofdstad, maar dan wel op hun eigen manier...met het Hidde Dirks Kat-2018 jaar...Maar wie was die man eigenlijk? Bekijk het in onze reportage.