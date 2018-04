Skeletten gevonden in Bolsward op plek van nieuwe fontein

Bij de Broerekerk in Bolsward zijn zes skeletten gevonden. Op die plaats komt de nieuwe 11Fountains-fontein te staan. Bij het graven van een gat voor de pomp zijn bouwvakkers de menselijke resten tegengekomen.

Archeologen zijn nu bezig om de vindplaats verder af te graven. Ze verwachten meer skeletten tegen te komen, omdat de lichamen meestal op verschillende aardlagen liggen begraven.

Bijzondere vondst

Volgens archeoloog Wouter Ytsma zijn er bijzondere zaken aangetroffen. "Er ligt een klein babyhoofdje, van een baby die vermoedelijk bij de moeder is neergelegd. Maar dat zijn dingen die we nog verder moeten onderzoeken." De archeologen die aan het werk zijn bij de Broerekerk zijn optimistisch over de opbrengst na anderhalve dag graven.

Geen vertraging voor 11Fountains-project

18 mei is het openingsfeest voor de 11Fountains. Volgens Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân komt de planning niet in gevaar. "Het is al april, de tijd gaat snel, maar wij kunnen ook snel."