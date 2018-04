30 maanden celstraf en tbs voor verkrachting 88-jarige vrouw

De 32-jarige man uit Stiens die op 3 augustus 2016 een 88-jarige vrouw uit Leeuwarden heeft verkracht, is door de rechtbank veroordeeld tot 30 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging. De straf komt overeen met de eis van het openbaar ministerie.

De man gebruikte veel geweld toen hij de vrouw verkrachte in de lift van haar woning aan het Europaplein. Toen de vrouw al in onmacht op de grond lag, schopte hij haar in het gezicht. Het slachtoffer is psychisch en fysiek nog steeds niet hersteld van de aanval.

De man uit Stiens heeft psychiatrische stoornissen en dacht dat er een complot tegen hem gaande was. De stoornissen worden veroorzaakt door het drank- en drugsgebruik van de man.