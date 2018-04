Zorgen op Terschelling om sluiting Ronald McDonald Huis

Er zijn grote zorgen op Terschelling over de voorgenomen sluiting van het Ronald McDonald Huis in Leeuwarden. Veel eilanders maken gebruik van de overnachtingsmogelijkheden bij het Medisch Centrum Leeuwarden. De PvdA heeft vragen gesteld aan B en W. Ze willen weten of het college op de hoogte was van de sluiting. Daar komt nog bij dat het Waddeneiland een eigen 'Terschellinger-kamer' in het Ronald McDonald Huis heeft, betaald door de gemeente.

De Terschellinger PvdA wil ook proberen andere eilanden mee te krijgen in het protest tegen de sluiting.