"Wethouder Deinum wist van de voorwaarden Cambuurstadion"

Wethouder Henk Deinum wist eind vorig jaar van de dreigende problemen bij de bouw van het Cambuurstadion op het WTC-terrein. Dat zegt Jan Spoelstra, oud-directeur van het WTC en adviseur van investeerder Jan Anker.

Anker liet eind december in een mail aan Deinum weten dat de mogelijke komst van een bouwmarkt in de omgeving van het WTC de ontwikkeling van het stadion en de rest van de plannen in gevaar zou brengen. In de mail zegt Anker dat hij ervan uit gaat dat Deinum de vestiging van de nieuwe bouwmarkt tegen zal gaan houden.

Deinum vertelde woensdagavond aan de gemeenteraad dat hij niet volledig op de hoogte was van een aantal van de aanvullende eisen van Anker. Naast het voorkomen van de komst van een tweede bouwmarkt ging het ook over een garantie dat er gratis geparkeerd zou kunnen worden op het WTC-terrein. Deinum zegt dat hij die garanties niet kan geven.

Voorwaarden

Spoelstra begrijpt hier niets van. Volgens hem was Deinum vorig jaar juli, toen de plannen voor het Cambuurstadion en het WTC terrein bekend werden gemaakt, al op de hoogte van de voorwaarden van Anker. Anker, een van de eigenaren van het zuivelbedrijf A-Ware kwam toen in beeld als de nieuwe eigenaar van het verlieslijdende WTC-expositiecomplex. Tegelijkertijd zou hij als investeerder mee willen doen in de ontwikkeling van het Cambuurstadion en het WTC-terrein.

Anker koppelde hier vier voorwaarden aan, zegt Spoelstra: de overdracht van de aandelen van het WTC-complex; de overdracht van een schuld van het WTC, van ongeveer 4,5 miljoen euro, aan de gemeente voor één euro; gratis parkeren op het WTC-terrein; en geen tweede bouwmarkt in de buurt, omdat Karwei al op het WTC-terrein zou komen. "Als Deinum toen al wist dat hij niet aan deze voorwaarden zou kunnen voldoen, waarom is er dan in juli zo'n grote persconferentie georganiseerd", vraagt Spoelstra zich af.

Vragen

In de gemeenteraad van Leeuwarden leven grote vragen over de rol van Deinum. Verschillende raadsleden vinden dat hij de raad te laat op de hoogte heeft gebracht van de problemen. Eerder was er al onvrede over de vertraging van de bouw van de Blokhuispoort.