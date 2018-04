Cambuur opnieuw naar concurrent: "Punten worden duurder"

Het wordt zo langzamerhand een terugkerend verhaal, want ook vrijdag speelt SC Cambuur weer een belangrijke wedstrijd met het oog op de play-offs. FC Den Bosch staat een puntje boven de Leeuwarders en dus kunnen ze zich geen misstap permitteren.

Trainer René Hake ziet ook dat het een wedstrijd met veel belangen wordt. "Het komt dicht bij een zespuntenduel. De punten worden steeds duurder. Dit soort wedstrijden tegen directe concurrenten kunnen van grote waarde zijn", vertelde de trainer donderdag na de laatste training.

Opstelling

Bij Cambuur keren Jordy van Deelen (blessure) en Justin Mathieu (disciplinaire schorsing) weer terug in de wedstrijdselectie. Over de opstelling wilde Hake niets zeggen. "We moeten kijken hoe fit iedereen is. Maar we gaan niet een heel elftal wisselen, dat lijkt me duidelijk." Naast de langer geblesseerden ontbreken ook Kenny Teijsse. Hij is al de hele week ziek.

Resultaten uit het verleden

Eerder dit seizoen speelde Cambuur al twee keer eerder tegen Den Bosch. Thuis werd er in de competitie gelijkgespeeld, en in de beker won Cambuur uit met 2-0. Deze wedstrijden zeggen Hake nu niet zoveel meer. Wel dat de Brabanders thuis de laatste vijf wedstrijden niet hebben verloren: "Thuis doen ze het goed. Vooral voorin hebben ze veel individuele kwaliteiten. Maar het is onvoorspelbaar met wie ze gaan spelen."