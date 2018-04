Twee verdachten van twee overvallen aangehouden

De politie Fryslân heeft woensdag twee verdachten aangehouden voor twee verschillende overvallen. Een 18-jarige Leeuwarder is 's avonds aangehouden voor een gewapende overval in januari op een supermarkt aan de Wilgenstraat in zijn woonplaats. Medewerkers en klanten werden door de verdachte en een tweede overvaller met een vuurwapen en een mes bedreigd. De jongen probeerde bij zijn aanhouding via het dak van een garage te vluchten, maar dat mislukte.

Een 45-jarige man uit Heerenveen is aangehouden voor de overval op 16 januari op een tankstation aan het Burgemeester Kuperusplein in zijn woonplaats. De man bedreigde de aanwezige medewerker en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De politie zegt dat in beide gevallen camerabeelden een grote rol hebben gespeeld bij de aanhouding van de verdachten. Die beelden zijn naar buiten gebracht en dat leverde veel tips op.