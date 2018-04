Ruzie over het mogelijk verwaarlozen van dieren bij pension

Er is ruzie over dierenpension Phoenix in Echtenerbrug. De eigenaar zou de paarden die daar worden ondergebracht, niet goed verzorgen. Ook de koeien en andere dieren zouden zijn verwaarloosd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft al een aantal keer een bezoek gebracht aan het bedrijf. Volgens sommige betrokkenen zouden de dieren zijn verwaarloosd worden, zouden ze niet genoeg te eten krijgen, en zou de mest hoog opgestapeld liggen. Paardendokter Ronald Slob is een van de mensen die aan de bel trok. Hij was drie weken geleden nog in Echtenerbrug, en hij heeft zorgen over het bedrijf. "Dit soort bedrijven zijn broeinesten van ziektes, er lopen daar geiten en schapen. Dit zijn die bronnen waar de Q-koorts of iets dergelijks ontstaat."

'Genoeg is genoeg'

Hester de Groot uit Poppenwier had negen paarden en pony's in het pension ondergebracht, maar heeft ze woensdag weer meegenomen. "Wij hebben op een gegeven moment gezegd 'genoeg is genoeg', dit willen wij niet meer," zo vertelt De Groot.

Eigenaar De Jong zegt dat hij goed op de dieren past en dat de kritiek nergens op gebaseerd is. "Het is klinkklare onzin, er klopt helemaal niets van, ze kunnen alles van mij zeggen, maar ik ben heel goed voor mijn dieren." Volgens De Jong moet hij wel goed voor zijn dieren zorgen omdat hij anders geen inkomsten zou hebben: "Dan lopen ze allemaal weg, en op dit moment heb ik hier niet veel verloop."

Steekproef

De Groot heeft haar paarden nu wel bij De Jong weggehaald. Ze zegt dat De Jong op zijn gedrag is aangesproken, en dat het dan vaak wel weer beter ging, "maar daarna liep het dan ook snel weer achteruit." De Jong zegt dat De Groot een uitzondering is, en dat er nog genoeg dieren bij hem worden ondergebracht.

De NVWA wil op dit moment nog geen commentaar geven. De controle van de instantie was volgens De Jong routine: "Dat is gewoon een steekproef."