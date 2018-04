Fryslân met campagne op jacht naar nieuwe huisartsen

De Friese Huisartsenvereniging en de provincie zijn begonnen met de campagne '11Huisartsen', om de komende twee jaar in totaal 22 nieuwe huisartsen naar Fryslân te halen. Veel huidige huisartsen gaan binnen enkele jaren met pensioen of stoppen. Het is lastig om een opvolger te vinden, waardoor er zorgen zijn over de spreiding van de huisartsenzorg. Startende dokters vinden het moeilijk om naar Fryslân te komen. Ze vrezen dat hun partner geen baan kan vinden of ze kunnen geen geschikte praktijk vinden.

Met de campagne willen de initiatiefnemers de komende twee jaar elf huisartsen per jaar naar Fryslân lokken. De nadruk komt daarbij te liggen op alle mogelijkheden voor aanstormende dokters en hun families. Ze krijgen alles te horen over de kansen op werk voor de partners, diverse praktijkvormen, advies bij vestiging in Fryslân en hulp bij het leren van het Fries.