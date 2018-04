Grou strikt beste bouwers van Nederland voor toegangspoorten

Grou maakt volgende week een dubbelslag: het Nederlands Kampioenschap metselen komt naar het dorp toe, en de deelnemers aan de wedstrijd gaan aan de slag met een permanent bouwwerk. Het gaat om nieuwe toegangspoorten bij het Wilhelminapark.

De organisatie van het NK heeft vanwege LF2018 gekozen voor Grou als locatie. Ze zien het als een mooie kans om het Nederlandse bouwtalent aan heel Europa te laten zien.

Laatste fase

De twaalf finalisten komen uit alle provincies, en zijn via voorrondes uitgekozen. De nieuwe toegangspoorten van het Wilhelminapark zijn ontworpen door de TU Delft en zijn in de stijl van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp, die het park vroeger heeft aangelegd. De aanleg van de poorten is de laatste fase van een grote vernieuwing van het park.