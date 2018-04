Een 19-jarige fietsster is woensdagavond aangereden op de Stationsstraat in Leeuwarden door een 39-jarige automobilist uit Sneek. De fietsster was aan het bellen en stak ineens de weg over. De automobilist kon een botsing niet voorkomen.

De fietsster is door medewerkers van de ambulance onderzocht, maar raakte niet ernstig gewond.