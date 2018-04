Cambuur: ''Er moet snel duidelijkheid komen over stadion''

SC Cambuur-directeur Ard de Graaf kijkt niet op van het uitstel van de plannen rondom het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC in Leeuwarden. ''Dat is inherent aan zo'n groot project. Het is niet gek dat je onderweg tegenslagen hebt.''

Volgens De Graaf is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, omdat deze onzekerheid voor niemand wenselijk is. Hij is blij dat de partijen in ieder geval met elkaar om de tafel willen en niet meteen de stekker eruit trekken. ''Want dat had ook gekund.'' Natuurlijk vindt De Graaf de tijdelijke stop van het proces wel jammer. ''Het is teleurstellend dat het wordt uitgesteld.''

Wat dit precies betekent voor het project kan De Graaf niet zeggen. Wel dat Cambuur niet aan zet is, en dat de club gewoon doorgaat met haar plannen.