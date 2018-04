Ontwikkeling nieuw Cambuurstadion stilgezet

Er wordt voorlopig niet gestart met de bouw van het nieuwe Cambuurstadion in Leeuwarden. Eén van de ontwikkelaars van het nieuwe WTC-gebied, Anker, dreigt de stekker uit de samenwerking te trekken. Dat is woensdagavond bekendgemaakt bij de raadsbijeenkomst van de gemeente Leeuwarden.

Ontwikkeling WTC-gebied

Anker had een intentie-overeenkomst met Wyckerveste en Dijkstra Draisma over de ontwikkeling van het gebied. Om het gebied financieel aantrekkelijk te maken, zou er een bouwmarkt in het WTC-gebied moeten komen.

Eind december werd evenwel duidelijk dat op korte afstand van het WTC-gebied een andere grote bouwmarkt, Bauhaus, komt. Dit heeft gevolgen voor de investering van Anker.

Rol gemeente

Anker wil dat de gemeente met een oplossing komt. De gemeente ziet daar echter geen mogelijkheid toe. De betrokken partijen moeten er volgens de gemeente zelf uitkomen.

Het plan voor het nieuwe WTC-gebied was al bijna klaar. De gemeente is dan ook erg teleurgesteld over de gang van zaken.

"Grote domper"

''Het is een grote domper voor het hele project'', zegt Otto van der Galiën van Lijst058. ''Bauhaus zou oorspronkelijk in het nieuwe stadion komen. Vanwege een onverklaarbare reden heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het er toch niet komt. Bauhaus kun je niets verwijten, die kijken nu eenmaal naar commerciële mogelijkheden. De gemeente had scherper moeten zijn.''