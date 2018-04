Ried fan de Fryske Beweging: ''Bedrijven, gebruik Fries!''

Bedrijven in Fryslân zouden de Friese taal meer moeten gebruiken. Dat vindt de Ried fan de Fryske Beweging (Raad van de Friese Beweging). De Raad roept bedrijven dan ook op om deze lente meer gebruik te maken van het Fries op hun producten, websites en winkelgevels.

Culturele Hoofdstad

Vooral met het oog op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad, zou er een grotere rol moeten zijn voor het Fries in de openbare ruimte. ''Het is op dit moment het doel om de vensters open te gooien en de taalrijkdom van het Fries aan de buitenwereld te laten zien'', zegt de Raad. En om de couleur locale in Fryslân meer glans te geven, zou horecapersoneel de gasten moeten bedienen met een woordje Fries erbij. Dit zou door toeristen op prijs worden gesteld, denkt de Raad.