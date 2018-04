Taxibedrijf NOF heeft vanaf heden AED's in wagenpark

Taxibedrijf NOF uit Kollumerzwaag is het eerste bedrijf in Fryslân met AED's in de taxi's en rolstoelbussen. AED's zijn apparaten die bij een hartstilstand het de hartslag weer op gang krijgen. De chauffeurs hebben een training gehad om met de apparaten om te gaan.

''Dit is echt baanbrekend in de taxiwereld'', zegt Jessica van der Heiden, directeur van Taxi NOF. ''Ik ben er echt onwijs trots op dat we AED's hebben kunnen realiseren in de taxi's. Nog trotser ben ik op onze chauffeurs die hier ook achter staan, en zich aan willen melden bij het burgerhulpverlening-netwerk!''

Taxi NOF uit Kollumerzwaag levert dagelijks 13 auto's voor het WMO-vervoer voor de gemeentes Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel. De regie van dit vervoer is in handen van mobiliteitscentrale JoBinder.