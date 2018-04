UPDATE: Rieten dak in brand in Harlingen

In Harlingen heeft gisteravond (=woensdag) een brand gewoed in een woning met een rieten dak. De brand brak om kwart voor acht uit aan de Midlumerlaan. Meerdere eenheden werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Daarbij werd ook gebruikt gemaakt van een hoogwerker. Om half negen werd het sein brand meester gegeven. Er is niemand gewond geraakt, wel hebben de bewoners van het huis slachtofferhulp gekregen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

— Oeble Bouma (@OebleBouma) April 4, 2018