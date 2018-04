Judoka's Margriet Bergstra uit Lemmer en Sanne Vermeer uit Stiens zijn opgeroepen voor de Europese kampioenschappen. Die zijn later deze maand in Tel Aviv in Israel.

Bergstra doet mee in de klasse tot 57 kilogram, Vermeer in de klasse tot 63 kilogram. Natascha Ausma uit Lippenhuizen doet niet mee. Judo Bond Nederland geeft in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur aan Sanne van Dijke en Kim Polling.