Door paalrot verzakte huizen vervangen met nieuwe woningen

Dat de nieuwe woningen in Grou klaar zijn, was woensdag reden voor een feestje. De nieuwe woningen staan in de Noorderdwarsstraat en hebben de woningen die er eerst stonden, en verzakten door paalrot, vervangen.

Omdat huizen van particulieren en woningbouwhuizen daar door elkaar stonden, was het ingewikkeld om tot een goede oplossing te komen.

Door de inzet van de bewoners, Elkien en de hulp van de gemeente Leeuwarden en de provincie, is dat na vijf jaar gelukt. Het moment is woensdagmiddag gevierd met de onthulling van een gevelsteen.