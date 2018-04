Omrop Fryslân haalt geen prijzen binnen op NL Awards

Omrop Fryslân heeft dit jaar geen NL Award gewonnen. De Omrop was genomineerd in de categorie 'Beste radioprogramma', maar die prijs ging naar 'Oerend HarTT' van RTV Drenthe. De NL Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor producties van de regionale omroepen. De prijzen werden woensdag uitgereikt bij het NL Media Event in Eindhoven.

Verhalen van het Waddengebied

De uitzending van Omrop Fryslân die genomineerd was, was de serie 'Ferhalen fan it Waad', van het radioprogramma Buro de Vries.

Vorig jaar sleepte Omrop Fryslân drie NL Awards in de wacht. Toen ging de prijs naar Omrop Fryslân in de categorie 'Duiding', 'Beste radioprogramma' en 'Documentaire'.