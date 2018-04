'Op avontuur op Ameland' is beste erfgoededucatie-project

'Op avontuur op Ameland' is de winnaar van 'Het beste erfgoededucatie-project van Fryslân'. Dat was een initiatief van Keunstwurk samen met de Museumfederatie Fryslân om projecten die aandacht besteden aan lokaal erfgoed te steunen. Alle projecten waren gericht op basisschoolkinderen.

Het winnende project betrekt schoolkinderen bij alles wat Ameland te bieden heeft. De kinderen stappen een middag in de maand uit de schoolbanken om het eiland te ontdekken. Zo hebben ze al les gekregen over het Waddengebied, de geschiedenis van de dorpen, en zijn ze de duinen ingegaan. In de lessen werd ook veel aandacht besteed aan de twee Amelandse dialecten.