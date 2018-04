Een 41-jarige man is in Leeuwarden opgepakt, omdat hij politieagenten had bedreigd met een luchtdrukwapen.

De politieagenten kregen in de nacht van dinsdag op woensdag een melding van een bedreiging in een huis op de Voorstreek. Toen ze daar aanbelden, deed de man open en richtte meteen zijn wapen op de agenten. De dienders trokken ook hun wapen en dwongen de man om zijn luchtdrukpistool neer te leggen. Dat deed de man uiteindelijk ook. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.