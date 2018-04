Friese scouts en zeekadetten bij Nationale Dodenherdenking

Negentig scouts en zeekadetten uit Fryslân leveren dit jaar een bijdrage aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Kransen aangeven

De scouts en zeekadetten helpen dan bij het aangeven van de kransen en steunen mensen die minder goed ter been zijn. Ook reiken ze bloemen uit met het defilé.

Verzetsmuseum

Ze worden uitgebreid voorbereid op hun taak. In het weekeinde van 6,7 en 8 april gaan ze naar het verzetsmuseum in Leeuwarden. Daar gaan ze in gesprek met een verzetsstrijder, en gaan ze naar plaatsen die bijzonder waren in de Tweede Wereldoorlog.

Verder praten ze ook met een eigentijdse veteraan, over de strijd in Uruzgan. De nationale viering van 4 en 5 mei is dit jaar in Fryslân. Daarom gaan de Friese scouts ook naar de herdenking in Amsterdam.