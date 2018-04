Subsidie voor Friezen die studeren aan Campus Fryslân

Friezen die in de provincie willen studeren kunnen weer gebruik maken van een speciale subsidie. Er zijn voorwaarden: je moet als schoolkinderen de laatste twee jaar hebben doorgebracht op een Friese middelbare school, en een studie doen aan de Campus Fryslân in Leeuwarden.

In de provincie houden

De provincie wil met de financiële steun studenten in de provincie proberen te houden. Voor het eerste studiejaar gaat het om 750 euro. Blijf je in Fryslân, dan krijg je voor de volgende twee studiejaren 1500 euro per jaar.

Aantal aanmeldingen valt tegen

De steun is nodig, want het blijkt dat het aantal aanmeldingen voor de Campus Fryslân achterblijft op de verwachtingen. In december hadden het er 75 moeten zijn, maar het waren slechts 40.

Accreditatie

Alle opleidingen van de RUG die in Leeuwarden worden aangeboden, hebben een accreditatie gekregen. Dat betekent dat ze nu los kunnen.