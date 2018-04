Voortaan eerder subsidie voor boerenorganisaties

Boeren kunnen voortaan eenvoudiger van elkaar of van experts leren. Dat heeft te maken met het feit dat boerenorganisaties gemakkelijker aan subsidies kunnen komen. De drempel die bij de provincie lag, is fors omlaaggebracht.

Bedrag verlaagd

Het delen van kennis gebeurt op congressen. Eerst kon steun alleen aangevraagd worden, als het congres minstens 150.000 euro kostte. Maar mensen hadden niet zoveel kosten, dus konden ze ook geen beroep doen op die subsidie. Daarom is dat bedrag nu verlaagd naar 25.000 euro.

Innovatie versterken

Deze maatregelen moet de innovatie in de landbouw versterken, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Volgens haar was de drempel veel te hoog, terwijl het delen van kennis nu juist voor zo'n onderwerp van groot belang is.