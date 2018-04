Habtamu de Hoop wordt nieuwe gezicht van Het Klokhuis

De 19-jarige Habtamu de Hoop uit Wommels wordt het nieuwe gezicht van het jeugdprogramma Het Klokhuis. De Hoop is niet de eerste Fries die op de landelijke televisie is te zien. Eerder verhuisde Welmoed Sijtsma al van Leeuwarden naar Hilversum. Zij is nu een van de gezichten van het Jeugdjournaal. Sipke Jan Bousema uit Dokkum heeft ook meerdere televisieprogramma's gepresenteerd.

Habtamu de Hoop was vorig jaar enkele keren te gast in het televisieprogramma Fryslân Hjoed van Omrop Fryslân. Hij is ook raadslid voor de PvdA in Súdwest-Fryslân.