Verkeer op de Wâldwei tussen de afslag Leeuwarden-Zuid en Leeuwarden-Oost richting Drachten moet rekening houden met vertragingen. De weg is afgesloten voor verkeer omdat er een brandende auto op de weg stond.

De brand is geblust en de auto wordt weggesleept. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de autobrand is en of er mensen gewond zijn geraakt. De inzittenden waren wel snel uit de auto.