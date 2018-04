Elkien kan doorgaan met nieuwbouw woningen Indische buurt

Woningbouwcorporatie Elkien kan gewoon doorgaan met de plannen om 210 nieuwe woningen te bouwen in de Indische buurt in Leeuwarden. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren van bewoners van de Timorstraat tegen het woningbouwplan in de Indische buurt aan de kant geschoven. Elkien wil de verouderde woningen vervangen door moderne huizen. Die worden hoger en ruimer, maar komen daardoor ook dichter bij de huizen in de Timorstraat te staan.

Daar zijn de bestaande bewoners niet blij mee. Zij vinden dat hun privacy wordt aangetast en dat ze minder licht in huis krijgen. De Raad van State oordeelde dat dit wel meevalt. De Raad van State vindt ook dat Elkien niet verplicht moet worden extra bomen te planten, om de bewoners meer privacy te geven.