Kunstuitleen verhuist naar andere locatie in Leeuwarden

De Kunstuitleen Friesland krijgt een nieuw onderkomen. Nu zit de kunstuitleen nog in de Infirmerie in Leeuwarden. Daar is het voor bezoekers die kunstwerken willen ophalen, moeilijk om een parkeerplaats voor de auto te vinden. Daarom gaat de kunstuitleen naar de Poolsterweg in Leeuwarden. Dat is op bedrijventerrein De Hemrik. Bezoekers kunnen daar gratis parkeren.

Eind volgende maand, op 29 mei, gaat de nieuwe kunstuitleen daar open. Om alles opnieuw in te richten, moet de kunstuitleen enkele weken dicht. Op 30 april worden de deuren op de oude locatie gesloten.