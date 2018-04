Dokkumer bedrijf neemt vijf vestigingen in Tsjechië over

Het Dokkumer bedrijf Optima Recruitment neemt de Tsjechische activiteiten over van concurrent Maintec CZ. Het gaat om vijf vestigingen in Tsjechië, waaronder het hoofdkantoor in Praag.

Optima in Dokkum is gespecialiseerd in het vinden van hoog gekwalificeerd personeel, voor vacatures die moeilijk in te vullen zijn. Het bedrijf werd in 1990 opgericht in Noord-Ierland. In 2006 kwam het in Nederlandse handen en is er een kantoor in Dokkum gekomen, aan de Birdaarderstraatweg.

Aantrekkende arbeidsmarkt

De directeur van Optima, Koop Mulder, ziet in de overname in Tsjechië een mooie kans om in te spelen op de aantrekkende arbeidsmarkt in Tsjechië. De kantoren blijven eerst ewerken onder de naam Maintec, maar worden later opgenomen in het bedrijf van de nieuwe eigenaar.