Van der Breggen wint eerste etappe van Healthy Ageing Tour

Wielrenner Anna van der Breggen heeft woensdagmiddag de tijdrit in de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour in Heerenveen gewonnen. Van der Breggen was het snelst op de etappe over acht kilometer, met tien minuten en 35 seconden. Chantal Blaak eindigde op twee seconden als tweede, de laatste podiumplaats ging naar de Duitse Lisa Brennauer. Beste Friezin was Aafke Soet uit Heerenveen met de elfde plaats, Anouska Koster uit De Westereen werd dertiende.

Eerste doel

''Deze tijdrit was een eerste doel in deze ronde net als vrijdag de ploegentijdrit een doel is van ons'', zei Van der Breggen. ''We willen daarnaast ook met het team het eindklassement winnen. We zijn met een aantal rensters voorin de uitslag goed begonnen.''

Healthy Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour begon woensdag. De eerste etappe startte bij het Abe Lenstrastadion. Zondag is de finale van het evenement in de stad Groningen.