'Places of Hope' geopend met parade door Leeuwarden

De tentoonstelling 'Places of Hope' is woensdagmiddag geopend met een 'Parade van de Nieuwe Tijd'. Tientallen scholieren liepen voorop in een optocht door de Leeuwarder binnenstad. Met ondernemers, wetenschappers en Nederlandse burgemeesters werd een route gelopen met muziek, protestborden en overbodige spullen uit het fossiele verleden. Van gasfornuizen tot videorecorders en van brommers tot bladblazers op benzine. De optocht eindigde bij de Kanselarij in het hart van Leeuwarden. Daar worden alle spullen symbolisch via een lopende band naar het verleden getransporteerd.

Duurzame toekomst

Met deze 'Parade van de Nieuwe Tijd' vragen de paradelopers aandacht voor een gezonde en duurzame toekomst voor Nederland. Hoe die toekomst eruit ziet, wordt laten zien in de tentoonstelling 'Places of Hope', die direct na de Parade wordt geopend. Bij deze opening krijgen dertig kinderen een medaille voor hun bijdrage aan de nationale leerlingenwedstrijd 'De wijk van de toekomst', een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), de Urban Futures Studio (UFS) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

'Places of Hope' wordt gehouden in het kader van Culturele Hoofdstad.