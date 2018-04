Vijf Friese nominaties voor Compliment Oorlogsmonument

Het Vredesmonument in Elahuizen, het Monument voor Jan Eisinga in Gorredijk, het Monumentenplein in Kornwerderzand, het Grafmonument voor Richard Jung in Sintjohannesga en het Oorlogsmonument in Opeinde. Dat zijn de vijf genomineerden voor het Compliment voor een Oorlogsmonument 2018. Dit is een initiatief van de provincie en het Nationaal Commitée 4 en 5 mei, in samenwerking met Stichting Erfgoed en Publiek.

De prijs wordt op 24 april uitgereikt in Beetsterzwaag. De jury kijkt onder meer hoe het monument 'levend' wordt gehouden en er wordt gekeken naar de manier van beheer en behoud. Omrop Fryslân maakt korte videoportretten van de genomineerden, en zendt die tussen 16 en 20 april uit.