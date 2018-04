Aandacht voor omwonenden met oefening Frisian Flag

De vliegbasis Leeuwarden wil omwonenden meer betrekken bij de militaire oefening Frisian Flag. Die begint volgende week. Er doen ruim 70 vliegtuigen uit zes landen mee. Er wordt twee keer per dag gevlogen en de verwachting is dat dat veel overlast zal geven. Omwonenden zijn daarom uitgenodigd om op de vliegbasis langs te komen tijdens de oefening. Ze krijgen dan uitleg van mensen die betrokken zijn bij de oefening. De luchtmacht hoopt op deze manier op meer begrip van de omwonenden. De oefening is dit jaar groter dan andere jaren. Naast de toestellen op vliegbasis Leeuwarden, wordt er ook gevlogen van vliegveld Eindhoven en van de Duitse basis Wittmund.

Daar staan vliegtuigen van een particulier bedrijf, dat dienst doet als oefenvijand. Frisian Flag is opgezet om piloten te trainen op het vliegen in coalitieverband. Er wordt geoefend op de luchtverdediging en het aanvallen van gronddoelen. Dit jaar wordt ook stilgestaan bij de ruimte. Er wordt rekening gehouden met het weer in de ruimte. Dat kan effect hebben op de inzet van wapens.

Het nieuwste toestel, de F-35, doet niet mee. De eerste toestellen komen eind volgend jaar aan op de vliegbasis in Leeuwarden.