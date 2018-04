Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Zuidwesthoekweg in IJlst. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar bestelbusje op de kop in de berm terecht gekomen. De vrouw zat bekneld en daarom is de brandweer opgeroepen. Personeel van de ambulance is ook op de plaats van het ongeval.