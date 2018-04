Eftelingdeuntje mag in Leeuwarden worden gebruikt

De Efteling vindt het prima dat de gemeente Leeuwarden het bekende deuntje van de Carnaval Festival attractie van het pretpark gebruikt om hangjongeren te verjagen. ''In Leeuwarden, en eerder ook op het Centraal station in Amsterdam, wordt het liedje door de herhaling uit zijn context gehaald. Op het park worden mensen er vrolijk van, daarbuiten kan het frustrerend werken. Wij vinden dat alleen maar grappig'', zegt een woordvoerder van het pretpark.

De attractie Carnaval Festival is al 34 jaar oud en al die tijd is het deuntje gebruikt. Het is ooit bedacht door Toon Hermans en verder uitgewerkt door componist Ruud Bos van de Efteling. Er zitten geen rechten meer op het liedje, dus iedereen mag het gebruiken. Bos had eerder aangegeven het een eer te vinden dat het deuntje ook buiten de Efteling wordt gebruikt..

Leeuwarden zet het Eftelingdeuntje in tegen de overlast van hangjongeren in de wijk Camminghabuorren. In het tunneltje van Schatzenburg komt een luidspreker met het liedje te hangen. Dit moet tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends de jeugd wegjagen. De jongeren gebruiken het tunneltje als hangplek en zorgen voor veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Ze laten ook rommel slingeren en er zijn vernielingen.