VIDEO: Houtmuseum in IJlst bijna klaar voor opening

In IJlst wordt hard gewerkt aan een nieuw museum over houtbewerking en houthandel. Over drie weken wordt het officieel geopend, maar het is nog niet helemaal klaar. Het museum moet straks meer bezoekers naar de stad trekken. Het is een initiatief van houtzaagmolen De Rat, Museum Nooitgedacht, de Houten Bok en het moleninformatiecentrum.