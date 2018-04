1,2 miljoen handtekeningen voor burgerinitiatief

Het burgerinitiatief voor mindersheidstalen heeft meer dan 1,2 miljoen handtekeningen opgehaald. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt op een persconferentie in Denemarken. Volgens Lóránt Vincze van de Europese organisatie FUEN is dit het grootste minderhedenproject van Europa. Als de handtekeningen worden goedgekeurd, moet het Europees Parlement over minderheidstalen praten.

Tot dusver is het nog maar vier Europese burgerinitiatieven gelukt meer dan een miljoen geldige handtekeningen te verzamelen.