Danny Noppert gooit 'eerste' Friese negendarter

Darter Danny Noppert uit Joure heeft dinsdagavond de eerste negendarter ooit in de Friese dartcompetitie gegooid. Dat gebeurde in een café in Dokkum, bij een officiële competitiewedstrijd van het team Noppert. In het dertigjarige bestaan van de Friese Darts Bond heeft nog geen enkele speler zo'n .perfecte leg in competitieverband gegooid. Voor Noppert was het niet zijn eerste negendarter. Hij gooide twee keer eerder een officiële perfecte leg, bij een nationale ranking in Den Bosch en op een toernooi in Duitsland.

Bij een negendarter wordt een leg, waarbij spelers van 501 punten zo snel mogelijk op 0 punten moeten komen, met een minimaal aantal beurten uitgegooid.