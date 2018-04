Drugslab in Oudebildtzijl opgerold na groot politieonderzoek

De politie heeft woensdagmiddag in Oudebildtzijl een drugslab opgerold. Dat gebeurde met een grootschalige actie naar drugscriminaliteit. Ruim vijftig agenten zijn daarbij betrokken, in Fryslân, Brabant en Drenthe. Onderzoek van de politie in Den Bosch heeft woensdagochtend tot het oprollen van het lab geleid. Ook in Nieuw Amsterdam in Drenthe werd een groot drugslab aangetroffen. De politie heeft tot dusver vijf verdachten aangehouden. Zij zitten momenteel vast.

De politie ziet de laatste jaren dat drugscriminaliteit vanuit het zuiden van ons land oprukt naar het noorden. Gemiddeld werden in Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) jaarlijks twee tot drie drugslaboratoria opgerold. In 2017 waren dat er al zes, waarvan vier in Fryslân. Dit jaar zijn er al drie drugslabs in Noord-Nederland ontdekt, waaronder deze in Fryslân.