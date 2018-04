Ronald McDonald Huis Friesland sluit deuren

Het Ronald McDonald Huis Friesland, naast ziekenhuis MCL in Leeuwarden, sluit met ingang van 1 november de deuren. Het logeerhuis voor ouders en broertjes en zusjes van zieke kinderen zag het aantal overnachtingen de laatste jaren teruglopen. De bezetting van het veertien jaar oude huis is de afgelopen vier jaar gehalveerd. Volgens voorzitter Winferd Madlener verandert de zorg en past het huis zijn beleid daar op aan.

Het huis in Leeuwarden heeft zeven kamers en er werken twee mensen in vaste dienst. Het meeste werk wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers. Ouders met een ziek kind kunnen met ingang van 1 november de faciliteiten en de familiekamers van het MCL gebruiken. Vakantiehuis De Hoeve, van het Ronald McDonald kinderfonds in Beetsterzwaag, blijft gewoon open..