App brengt geschiedenis van Fryslân in beeld

Er is een nieuwe app op de markt gekomen die de gebruikers door middel van Augmented Reality (AR) naar de hoogtepunten van Fryslân leidt. Op bijzondere plaatsen in de provincie, zoals de Waterpoort in Sneek en het Vrouwtje van Stavoren, kunnen mensen interessante weetjes te horen krijgen uit het verleden over deze plaats. Dat gebeurt door een digitale laag die als het ware 'over de werkelijkheid' heen wordt gelegd. De bijzondere plaatsen liggen aan een route die mensen wandelen, fietsen of kunnen rijden.

De app heet 'MeAR Fryslân' en is ontwikkeld door Tjitske Swierstra uit Wirdum.