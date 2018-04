Bij een ongeluk bij Nijetrijne is dinsdagavond een gewonde gevallen. De bestuurder reed met zijn auto op de Pieter Stuyvesantweg. Daar reed de automobilist de berm in, waarna de auto tegen een afrastering botste, over de afscheiding tuimelde, en op de kop in de sloot belandde.

De persoon is daar door de brandweer uitgehaald. Hij of zij is overgedragen aan ambulancepersoneel. Over de verwondingen is nog niets bekend.