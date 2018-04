Aantal toeristische overnachtingen in Fryslân toegenomen

Het gaat wederom beter met het toerisme in Fryslân. Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân is afgelopen jaar weer toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. In 2017 zijn circa 1,5 miljoen Nederlanders in Fryslân op vakantie geweest. Het aantal buitenlanders dat een of meerdere overnachtingen boekte in Fryslân, lag op ruim 300.000.

De toerismecijfers in Fryslân passen bij het landelijke beeld. In heel Nederland is het aantal toeristische overnachtingen in 2017 met 9 procent toegenomen. Dat is de grootste groei sinds 2006. Fryslân staat in de landelijke middenmoot. De populairste regio is Amsterdam. In Groningen, Flevoland en Drenthe worden de minste overnachtingen geboekt.