Marit Bouwmeester klimt van de 31ste naar de derde plaats

Marit Bouwmeester uit Warten heeft dinsdag drie sterke races neergezet op de Princes Sofia Cup op het water bij Palma de Mallorca. De Laser Radial-zeilster eindigde haar wedstrijden als eerste, tweede en zevende en klimt daarmee van de 31ste naar de derde plaats in het klassement van de Prinses Sofia Cup.

Bouwmeester is tevreden over het resultaat tot nu toe. Ze zegt dat ze deze winter hard aan het trainen is geweest, maar dat die trainingen vaak met kleine groepen waren. Dat is deze wedstrijden wel anders: er wordt geracet met 113 vrouwen. Dat is weer eventjes wennen, en vraagt om andere vaardigheden. Deze week gebruikt ze dan ook om een aantal van die vaardigheden die specifiek bedoeld zijn voor het racen, in een grote competitie, te oefenen. De competitie is sterk, en daarom is Bouwmeester blij te zien dat de dingen die ze heeft geoefend, nu ook echt beter zijn.