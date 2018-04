Geen kortingspas LF2018, maar veel gratis evenementen

Er komt geen speciale kortingspas voor mensen, die het niet zo breed hebben, die ook naar de dure voorstellingen van Culturele Hoofdstad willen. Wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden vindt dat een minimapas stigmatiserend werkt.

Stigmatiserend

''Wij hebben in het verleden wel eens nagedacht over een pas, maar het is best ingewikkeld om daar een keuze over te maken. Dat soort systemen zijn stigmatiserend, en ze zijn ook relatief duur. Voor dit jaar hebben wij ervoor gekozen om zoveel mogelijk evenementen gratis toegankelijk te maken. De gemeente denkt wel na over zo'n systeem, maar dat hoeft niet al in 2018, want na dit jaar is er nog van alles te doen.''

''In steden als Groningen en Antwerpen hebben ze een stadspas. Die is beschikbaar voor iedereen. Het is een pas waar je trots op bent. Dat lijkt mij beter, maar wij willen eerst even goed in de materie duiken om te zien of het echt haalbaar is. Het is een vrij duur plan. Er zijn ook andere systemen om zoiets te doen.''

Zoek op 'Wat is gratis'

De gratis evenementen zijn moeilijk te vinden op de website van Culturele Hoofdstad 2018. Verantwoordelijke Immie Jonkman: ''Op onze website kun je binnenkort ook zoeken op 'wat kost een bepaald project'. Je kunt nu al zoeken op datum of genre, maar straks kun je ook zoeken op dingen die gratis zijn.''

''Omdat wij vanaf dag 1 hebben gezegd: Alles mag bij ons op de agenda'', staan er veel dingen op. Gelukkig kun je zoeken op een tijdrek, als bijvoorbeeld in het weekeinde. Dat gerichte zoeken maakt het al veel duidelijker. Straks kun je ook zoeken op kosten. Als je geen geld hebt en wel ergens heen wilt, kun je zoeken op die dingen gratis zijn.

Nieuwe programmakrant

''Op 8 mei komt een nieuwe LF2018-programmakrant uit. Dat wordt huis-aan-huis verspreid. Er staat bij ieder evenement duidelijk aangegeven of het gratis is of niet. Ik snap dat het lastig zoeken is op zo'n volle website, maar misschien moeten wij aan de andere kant ook maar blij zijn dat er zoveel op staat. Dat betekent dat er veel activiteiten zijn.''