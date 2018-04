Friese bedrijven maken kans op Koning Willem I Plaquette

Twee Friese bedrijven maken kans op de landelijke koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap. Het gaat om afvalbedrijf Omrin uit Leeuwarden en bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Bolsward. In totaal zijn er twaalf bedrijven genomineerd.

De Koning Willem I Plaquette is een prijs die bekendheid geeft aan positieve, duurzame ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Hij wordt uitgereikt op 28 mei. De prijs komt voort uit het Ei van Columbus, een prijs die ooit door de rijksoverheid in het leven is geroepen.

Dijkstra Draisma werd eerder ook al genomineerd in een andere categorie van de Koning Willem I prijs, de prijs voor het beste ondernemerschap.