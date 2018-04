Jong Cambuur via derby naar bekerfinale

Jong Cambuur heeft de finale van het bekertoernooi gehaald door met 6-0 van Jong Heerenveen te winnen. Tijdens de rust was de wedstrijd al gespeeld.

Na zes minuten kwam Cambuur na een frommelgoal al op 1-0 door Ibrahim Touré. Heerenveen kreeg via Veerman en Rojas grote kansen, maar in de 39ste minuut maakte Rutger Etten fraai de 2-0. Hij dolt met verdediger Magnussen en schiet hem knap in. Twee minuten later maakt Danny van Haaren 3-0 na een goede actie van Issa Kallon. Vlak voor de rust scoort Etten zijn tweede uit een penalty, en brengt hij de ruststand op 4-0.

Na de rust kon het door een rode kaart voor Boutzamar van Cambuur misschien weer spannend worden, maar in de 61ste minuut maakte Mannes via een penalty 5-0. Heerenveen kreeg tegen tien man geen enkele kans. Invaller Yordi Schols kreeg in de tweede helft de bal op 30 meter van de goal, en met een schitterende lob passeerde hij keeper Bekkema. Daarmee bracht hij de stand op 6-0.

Opstellingen:

Cambuur: Bos, Den Hoedt, Montsma, Van den Beemt, Toure, Mannes (66. Schols), Boutzamar, Etten, Kallon, Conraad (87. Amatsaleh) en Van Haaren.

Heerenveen: Bekkema, Sanches, Naess, Magnusson, Borges (45. Borges), Bruijn, Van Amersfoort, Hornkamp, Rojas (69. Ras), Veerman en Mihajlovic.